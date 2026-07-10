Thiago Nigro dribla proibição de Maíra Cardi e bebe refrigerante - Reprodução / Instagram

Thiago Nigro dribla proibição de Maíra Cardi e bebe refrigeranteReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 11:05

Rio - Thiago Nigro, de 35 anos, publicou, na quinta-feira (9), um vídeo no qual aparece com uma lata de refrigerante na varanda de casa. O registro surgiu um dia depois de Maíra Cardi, de 42, revelar que jogou fora uma bebida do marido por não permitir açúcar e refrigerantes dentro da residência.

Na publicação feita no TikTok, o empresário aparece com a lata na mão e escreveu na legenda: "Um homem bebendo sua coquinha não quer guerra com ninguém." Internautas interpretaram o vídeo como uma resposta ao relato da influenciadora e demonstraram apoio a Thiago.

"Por isso está na varanda?", questionou um seguidor, em referência à regra adotada por Maíra. "A casa é sua também!", escreveu outro. Um terceiro brincou: "Melhor viver 99 anos com uma coquinha do que 101 sem ela."

O assunto também abriu espaço para críticas à postura da influenciadora. "Mudou de casa?! De acordo com a Maíra, na casa dela não entra refrigerante", comentou uma internauta. "Na minha opinião, ele tá postando esse vídeo em crítica ao vídeo da Maíra", opinou outra. "A Maíra deixou?", perguntou uma seguidora.

Entenda o caso

Maíra Cardi contou que descartou um refrigerante que acompanhava um pedido de delivery feito por Thiago Nigro. Segundo ela, bebidas açucaradas não entram na residência como forma de preservar a alimentação da família e dar exemplo aos filhos.

"Aqui na minha casa não entra açúcar de forma alguma, não entra refrigerante de forma alguma. É impossível. Outro dia, Thiago pediu Outback. Ele é um adulto e faz o que ele quiser da vida dele fora da minha casa. Aqui dentro, não. Para dar exemplo para os meus filhos, não. Veio um refrigerante dentro do negócio. Eu falei 'Com certeza isso está errado. Você não pediu, né, meu amor?'. Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola. Foi para o lixo direto", relatou.

A influenciadora afirmou ainda que a decisão tem relação com problemas de saúde enfrentados por pessoas de sua família. Maíra declarou que prefere receber críticas a abandonar os hábitos que considera importantes para o bem-estar dos familiares.