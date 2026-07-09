Maíra Cardi joga refrigerante de Thiago Nigro fora - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi joga refrigerante de Thiago Nigro foraReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2026 08:41 | Atualizado 09/07/2026 08:43

Rio - Maíra Cardi falou sobre os hábitos alimentares dentro de casa e revelou que jogou fora um refrigerante de Thiago Nigro. Em vídeo publicado no TikTok, a empresária e ex-coach de emagrecimento afirmou que não permite açúcar nem esse tipo de bebida na residência da família.

"Aqui na minha casa não entra açúcar de forma alguma, não entra refrigerante de forma alguma. É impossível. Outro dia, Thiago pediu Outback. Ele é um adulto e faz o que ele quiser da vida dele, fora da minha casa. Aqui dentro, não. Para dar exemplo para os meus filhos, não. Veio um refrigerante dentro do negócio. Eu falei 'Com certeza isso está errado. Você não pediu, né, meu amor?'. Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola. Foi para o lixo direto", contou.

A influenciadora não revelou qual foi a reação do marido, de 35 anos. No relato, ela explicou que sua postura tem relação com experiências pessoais envolvendo saúde na família. Maíra perdeu o avô por problemas cardíacos, o pai por câncer e também enfrentou um câncer de tireoide aos 27 anos.

"Para mim, dar uma lata de refrigerante para meu marido é saber que eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Você acha mesmo que eu quero isso? Que eu quero que as minhas filhas tenham menos tempo de pai? Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doida, de o que quer que seja, pode chamar. Eu tenho pena, no fundo, porque as pessoas não têm a menor consciência do dano disso", afirmou.

A postura rígida em relação à alimentação dentro de casa não é novidade. Durante o casamento com Arthur Aguiar, que chegou ao fim em 2022, Maíra já seguia a mesma regra. Em entrevista ao jornal Extra, em 2019, o ator contou que costumava sair da rotina saudável longe da então esposa e da filha Sophia, que tinha 1 ano na época.

"Chocolate me faz furar a dieta, mas açúcar não entra lá em casa de jeito nenhum. De vez em quando como minhas besteiras na rua para não dar mau exemplo a Sophia. Até porque tem dias em que ela come do meu prato. Para a Maíra é mais fácil, já que ela não gosta de comidas calóricas", disse Arthur na ocasião.