Mariana Xavier reage após vídeo antigo viralizar - Reprodução Instagram

Mariana Xavier reage após vídeo antigo viralizarReprodução Instagram

Publicado 08/07/2026 21:11 | Atualizado 08/07/2026 21:14

Rio - Mariana Xavier usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para comentar a repercussão de um vídeo gravado há mais de dois anos, que voltou a circular na internet. Segundo a atriz, o conteúdo foi compartilhado sem contexto e desencadeou uma série de críticas e ataques direcionados a ela.

"É o preço altíssimo da fama. Tem uns dois dias que estou notando uns comentários agressivos, me atacando, criticando a minha forma de agir, meus pensamentos", afirmou.

Mariana disse acreditar que alguém republicou o vídeo com o objetivo de distorcer sua mensagem e gerar engajamento. "Quando pegam uma argumentação minha, algo embasado meu, e começam a falar coisas que eu não quis dizer, isso me irrita muito", desabafou.

Na gravação que voltou a repercutir, a atriz questionava o hábito de elogiar automaticamente quem emagrece. Ela defendia que esse tipo de comentário pode reforçar a gordofobia e lembrou que a perda de peso nem sempre está relacionada à saúde. "Vocês já pensaram que eu poderia estar com transtorno alimentar?", perguntou no vídeo.