Roberto de Carvalho E empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho durante jantar em Paris - Reprodução Instagram

Roberto de Carvalho E empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho durante jantar em ParisReprodução Instagram

Publicado 08/07/2026 18:58 | Atualizado 08/07/2026 18:59

Rio - Roberto de Carvalho movimentou as redes sociais após aparecer em Paris ao lado da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho. Os dois, que namoraram na adolescência, compartilharam momentos da viagem e acabaram despertando especulações sobre um possível romance.

Entre os registros publicados pelo músico está um jantar na capital francesa. Roberto e Lilibeth também foram filmados por uma amiga brasileira enquanto passeavam pela cidade. Em uma das publicações, a empresária comentou uma foto do artista em frente ao Arco do Triunfo. "Tá muito gato!", escreveu. Segundo a colunista Lou Lacerda, da revista Veja Rio, o assunto já circula entre pessoas próximas à empresária.

Roberto de Carvalho foi casado com Rita Lee por 47 anos, até a morte da cantora, em maio de 2023. Lilibeth Monteiro de Carvalho, por sua vez, é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e foi casada com o ex-presidente Fernando Collor, com quem teve dois filhos.