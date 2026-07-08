Pabllo Vittar - Reprodução do Instagram

Pabllo VittarReprodução do Instagram

Publicado 08/07/2026 13:57

Rio - Pabllo Vittar elevou a temperatura, nesta quinta-feira (8), ao compartilhar algumas fotos bem ousadas no Instagram. Em uma das imagens, a artista aparece completamente nua, cobrindo apenas as partes íntimas. Em outra, a drag queen exibe o bumbum redondinho ao posar para o clique usando um fio-dental.

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Na publicação, Pabllo também mostrou outras imagens da viagem para os Estados Unidos, incluindo alguns registros de show, da culinária local e de alguns momentos com os fãs. "Só me dê um pouco mais de tempo", escreveu ela, em inglês.

Os fãs logo reagiram às fotos. "Gostosa", afirmou um admirador da artista. "Esquentou por aqui", disse outro. "Que abundância, hein, mamãe", destacou uma terceira pessoa. Outros comentários deixados na postagem foram "linda demais", "perfeita" e "que delícia".

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