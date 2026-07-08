Rafa Kalimann erra compra e recebe 12 álbuns da Copa - Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann erra compra e recebe 12 álbuns da CopaReprodução / Instagram

Publicado 08/07/2026 12:21 | Atualizado 08/07/2026 12:23

Rio - Rafa Kalimann divertiu os seguidores ao contar uma confusão que viveu ao tentar agradar os sobrinhos. Nesta terça-feira (7), a atriz e apresentadora pediu, por delivery, pacotes de figurinhas da Copa do Mundo, mas acabou com 12 álbuns em casa. Ao conferir a entrega, ela percebeu que o erro tinha partido dela, que selecionou os itens errados no carrinho on-line.



"A tia aqui tentou acertar (risos). Vou doar", escreveu Rafa no Instagram, ao compartilhar a situação com os fãs.



Cerca de uma hora depois, a artista voltou às redes para avisar que conseguiu fazer o pedido correto. "Deu certo", publicou, ao exibir os pacotes de figurinhas recebidos.