Rafa Kalimann erra compra e recebe 12 álbuns da CopaReprodução / Instagram
"A tia aqui tentou acertar (risos). Vou doar", escreveu Rafa no Instagram, ao compartilhar a situação com os fãs.
Cerca de uma hora depois, a artista voltou às redes para avisar que conseguiu fazer o pedido correto. "Deu certo", publicou, ao exibir os pacotes de figurinhas recebidos.
A procura por itens ligados ao Mundial acontece em meio à reta final da competição. O Brasil adiou o sonho do hexa por mais quatro anos ao perder para a Noruega por 2 a 1, no domingo (5), pelas oitavas de final. A última conquista da Seleção foi em 2002. A Copa do Mundo 2026 está na fase das quartas de final, e a decisão está marcada para o dia 19.
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