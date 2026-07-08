Harry Styles ajustou o zíper da calça diante da plateia e acabou viralizando nas redes sociais Reprodução / Instagram
dios harry styles pic.twitter.com/DjbA69DLrx— juandi (@poxelse) July 8, 2026
Ao notar o imprevisto, o artista pop interrompeu o movimento por alguns segundos e fechou discretamente a peça de roupa diante da plateia, sem fazer comentários sobre a situação. O momento foi registrado por fãs e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
Internautas reagiram com bom humor ao vídeo. "Quando você está dominado pela emoção, mas olha para baixo e percebe que quase deu uma amostra grátis para mais de 90 mil pessoas", brincou um usuário do X. Outros também fizeram piadas sobre o episódio, que rapidamente viralizou.
O incidente aconteceu durante a sequência de apresentações de Harry Styles em Wembley, que reuniu mais de 80 mil pessoas por noite. A temporada no estádio também rendeu ao cantor um novo recorde do Guinness, ao superar a marca de maior número de shows esgotados no local, anteriormente pertencente ao Coldplay.
Após encerrar os compromissos no Reino Unido, Harry segue com a turnê internacional, que ainda passará por cidades como Cidade do México, Nova York, Sydney, Melbourne e São Paulo. Na capital paulista, o cantor tem quatro apresentações marcadas no Morumbis.
Durante o último show em Londres, o ex-One Direction também emocionou os fãs ao agradecer aos antigos companheiros de banda. "Eu não estaria neste palco se não fossem quatro amigos meus que foram uma parte enorme desta jornada", declarou, em referência a Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Liam Payne.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa