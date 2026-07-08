Harry Styles ajustou o zíper da calça diante da plateia e acabou viralizando nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Harry Styles ajustou o zíper da calça diante da plateia e acabou viralizando nas redes sociais Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2026 09:49 | Atualizado 08/07/2026 10:00

Rio - Harry Styles, de 32 anos, viveu um momento inusitado durante um show da turnê "Together, Together", em Londres, no último domingo (5). Enquanto se apresentava para milhares de fãs no Estádio de Wembley, o cantor percebeu que o zíper da calça havia aberto após se ajoelhar no palco na performance de "As It Was".