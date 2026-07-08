Camila Queiroz celebra aniversário com Klebber Toledo e a filha Clara - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz celebra aniversário com Klebber Toledo e a filha ClaraReprodução / Instagram

Publicado 08/07/2026 08:43 | Atualizado 08/07/2026 08:45

Rio - Camila Queiroz compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (7), a decisão de armazenar células-tronco da filha Clara, fruto do casamento com Klebber Toledo. Pelos stories do Instagram, a atriz explicou que o procedimento foi feito no momento do parto e afirmou que a escolha foi tomada após pesquisa e conversas com sua obstetra.

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Segundo Camila, o assunto passou a despertar ainda mais interesse durante a gravidez. “Comecei a pesquisar muito sobre a coleta das células-tronco do bebê e os benefícios disso”, disse ela.A atriz contou que buscou orientação médica antes de tomar a decisão. “Eu perguntei muitas vezes para a minha obstetra, fui atrás, me informei pra caramba, e ela sempre me dava respostas muito otimistas, muito positivas, inclusive sobre estudos que ainda continuam acontecendo. Hoje, a gente já tem milhares de transplantes que foram realizados e diversas aplicações das células-tronco”, explicou.Camila disse que a escolha foi feita por ela e Klebber com foco em possíveis necessidades futuras de Clara, que nasceu em dezembro de 2025. “Para nós, foi uma escolha muito consciente, muito pensada e pensando principalmente no futuro da Clara. Mamães e papais que estão agora nesse momento de tomar essa decisão, deem uma pesquisada, perguntem para a obstetra de vocês, se informem mais”, afirmou.A atriz também explicou que a coleta das células-tronco pode ser feita a partir do sangue e do tecido do cordão umbilical, material que costuma ser descartado depois do nascimento. De acordo com ela, o processo foi rápido e tranquilo. “É um processo muito simples, muito seguro, não tem risco nenhum nem para a mamãe, nem para o bebê. Eu praticamente nem vi a pessoa fazendo essa coleta”, completou.