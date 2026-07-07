Sabrina Sato impressiona ao mostrar tudo o que come na gravidez - Reprodução Internet

Sabrina Sato impressiona ao mostrar tudo o que come na gravidezReprodução Internet

Publicado 07/07/2026 19:00 | Atualizado 07/07/2026 19:02

Rio - Sabrina Sato mostrou aos seguidores como é a alimentação durante a gravidez do primeiro filho com Nicolas Prattes. Em um vídeo publicado nesta terça-feira (7), a apresentadora reuniu todas as refeições que costuma fazer ao longo do dia e revelou que o apetite aumentou desde a gravação.

"Esse vídeo foi gravado no começo da minha gravidez. Hoje é como se isso fosse só a entradinha", brincou Sabrina na legenda da publicação.

No registro, a apresentadora aparece consumindo alimentos como ovos, iogurte, legumes, verduras e peixe, mas também abre espaço para doces, incluindo bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro.

A publicação repercutiu entre familiares, amigos e seguidores. Nicolas Prattes entrou na brincadeira ao comentar: "Come, come, come". A mãe de Sabrina, Dona Kika Sato, destacou a comida caseira preparada na casa da filha, enquanto Astrid Fontenelle e Karina Sato também reagiram ao vídeo com mensagens bem-humoradas.