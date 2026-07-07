Gretchen desabafa sobre etarismo: 'O preconceito chega sempre antes' - Reprodução Instagram

Gretchen desabafa sobre etarismo: 'O preconceito chega sempre antes'Reprodução Instagram

Publicado 07/07/2026 17:10 | Atualizado 07/07/2026 17:10

Rio - Gretchen criticou comentários que relacionam sua aparência à idade e afirmou que esse tipo de fala reforça o etarismo. Em entrevista ao gshow, a cantora, de 67 anos, disse que se incomoda quando elogios vêm acompanhados da expressão "para a sua idade".

"'Ai, você está ótima para sua idade'. Mas eu preciso ter idade para estar ótima? (...) 'Você treina nessa idade? Você consegue levantar peso?'. O preconceito chega sempre antes", afirmou.

Durante a conversa, a artista também falou sobre a rivalidade entre mulheres e disse que gostaria de ver mais incentivo à adoção de hábitos saudáveis. Segundo Gretchen, os treinos têm como principal objetivo garantir qualidade de vida, e não apenas a aparência.

Ao lado do marido, Esdras de Souza, a cantora contou que os dois compartilham o desejo de envelhecer com autonomia. Ela afirmou que pretende chegar à velhice com independência para realizar as atividades do dia a dia sem depender da ajuda de outras pessoas.