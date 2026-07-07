Gretchen desabafa sobre etarismo: 'O preconceito chega sempre antes'Reprodução Instagram
Gretchen desabafa sobre etarismo: 'O preconceito chega sempre antes'
Cantora afirmou que elogios acompanhados da expressão 'Está ótima para sua idade' reforçam preconceitos e defendeu um envelhecimento com saúde e autonomia
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