Adriana Galisteu relatou susto com internação da mãe - Reprodução/Instagram

Adriana Galisteu relatou susto com internação da mãe Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 13:54 | Atualizado 07/07/2026 17:52

Rio - Adriane Galisteu desabafou sobre o susto com a mãe, Emma, que deu entrada no hospital na madrugada desta terça-feira (7). A apresentadora apareceu nas redes sociais com a mesma roupa usada durante participação no reality show "Casa do Patrão", da Record

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"Bom dia. Gente, minha mãe não se sentiu muito bem. Vim correndo com ela para o hospital. Sigo aqui no hospital. ela foi fazer um exame e agora está realizando um procedimento. Mas estou a noite inteira com ela aqui e pensando no quanto nós temos que estar atentos aos sinais do nosso corpo", afirmou.

Galisteu destacou a importância de monitorar as alterações em pessoas da terceira idade. "Ela começou a tossir de um jeito diferente, e a fisioterapeuta dela me ligou dizendo: 'Ela está com uma dor na barriga e está tossindo'. Eu corri com ela para cá. Graças a Deus não é nada grave, mas é preciso estar atento. Muito atento".

A apresentadora relatou uma conversa com o médico de Emma sobre os perigos. "Os riscos são pequenos, mas quando falamos de uma mulher com mais de 80 anos, que tem questões de mobilidade e de saúde. Ela não tem nenhuma doença estabelecida, mas tem questões", contou.

"É sempre um risco, não é? Por isso, fico apreensiva, apavorada, nervosa. Estou com essa agonia desde ontem, nem consegui dormir direito. Agora estou aqui, esperando a cama dela voltar. Não vejo a hora dela voltar. Ai, que angústia! Mas eu sei que vai dar tudo certo", finalizou Galisteu.