Momento de encontro entre Maria Isabel e Maria Olímpia - Reprodução/Instagram

Momento de encontro entre Maria Isabel e Maria OlímpiaReprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 15:49

Rio – Malu Borges, de 29 anos, compartilhou momento do primeiro encontro entre as filhas, Maria Isabel, de seis anos, e a recém-nascida Maria Olímpia, nas redes sociais, nesta terça-feira (7).



Em vídeo, aparece a primogênita entrando em quarto de hospital junto ao pai, João Victor Santiago, marido da influenciadora, e conhecendo a irmã mais nova. No momento, a família se reúne afetuosamente, e Maria Isabel, até mesmo, segura a recém-nascida no colo.



Malu destacou a importância do encontro em legenda da publicação, "Maria Isabel & Maria Olímpia. O encontro mais lindo do mundo. Bebel finalmente promovida a irmã mais velha".



Maria Olímpia nasceu nesta última segunda-feira (6). Borges descreveu a chegada da filha mais nova com entusiasmo, “Minha filha, não tenho palavras pra descrever o quanto sua chegada foi inesquecível… poderia reviver esse momento mais muitas e muitas vezes. Contamos os segundos pra pegar você no colo e agora se prepare porque a melhor vida do mundo está prestes a começar!”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por MALU BORGES (@maluborgesm)

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

