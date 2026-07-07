Rio - Felipe Neto, de 38 anos, reclamou nesta terça-feira (7) de um influenciador que estaria copiando os vídeos de seu canal no YouTube. Sem citar nomes, o empresário fez uma publicação no X, antigo Twitter, ironizando a "homenagem".
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"Eu não me incomodo de alguém se inspirar no meu canal, acho até uma forma de homenagem. Agora, copiar thumbs, copiar títulos dos meus vídeos, recriar meus quadros e ainda ficar repetindo pra assistir no almoço? Aí é homenagem demais, fico até sem graça", escreveu ele.
A postagem de Felipe Neto despertou a curiosidade dos internautas. "De quem estamos falando? Quero nomes na minha mesa já", comentou um perfil. "Homenagem tem limite. Esse limite é o CNPJ do Felipe", disse outro. "Indireta para quem?", questionou um terceiro.
Um dos pioneiros na criação de vídeos para o YouTube, Felipe Neto entrou na plataforma em 2010 e hoje acumula 48 milhões de inscritos.
Eu não me incomodo de alguém se inspirar no meu canal, acho até uma forma de homenagem.
Agora, copiar thumbs, copiar títulos dos meus vídeos, recriar meus quadros e ainda ficar repetindo pra assistir no almoço?
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