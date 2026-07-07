Felipe Neto reclamou de plágio em publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Felipe Neto reclamou de plágio em publicação nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 13:02

Rio - Felipe Neto, de 38 anos, reclamou nesta terça-feira (7) de um influenciador que estaria copiando os vídeos de seu canal no YouTube. Sem citar nomes, o empresário fez uma publicação no X, antigo Twitter, ironizando a "homenagem".

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"Eu não me incomodo de alguém se inspirar no meu canal, acho até uma forma de homenagem. Agora, copiar thumbs, copiar títulos dos meus vídeos, recriar meus quadros e ainda ficar repetindo pra assistir no almoço? Aí é homenagem demais, fico até sem graça", escreveu ele.

A postagem de Felipe Neto despertou a curiosidade dos internautas. "De quem estamos falando? Quero nomes na minha mesa já", comentou um perfil. "Homenagem tem limite. Esse limite é o CNPJ do Felipe", disse outro. "Indireta para quem?", questionou um terceiro.

Um dos pioneiros na criação de vídeos para o YouTube, Felipe Neto entrou na plataforma em 2010 e hoje acumula 48 milhões de inscritos.