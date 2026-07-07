Ausência de Lewis Hamilton na lista de perfis seguidos por Kim Kardashian alimentou rumores de término - Reprodução / Instagram

Ausência de Lewis Hamilton na lista de perfis seguidos por Kim Kardashian alimentou rumores de términoReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2026 11:27 | Atualizado 07/07/2026 11:59

Rio - Kim Kardashian, de 45 anos, chamou atenção dos fãs ao aparentemente deixar de seguir Lewis Hamilton, de 41, no Instagram. Internautas perceberam que, ao pesquisar pelo perfil do heptacampeão de Fórmula 1 na lista de pessoas seguidas pela empresária, o nome do piloto não aparece mais.

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A movimentação acontece pouco mais de um mês após os dois tornarem o relacionamento público nas redes sociais. No entanto, nenhum dos dois comentou o assunto.



Apesar das especulações, Lewis mantém em seu perfil as publicações em que a socialite aparece.



Os rumores de romance começaram no início deste ano, quando o casal passou a ser visto em diferentes ocasiões. A relação ganhou força após aparições em Paris, Los Angeles, no festival Coachella e no GP de Mônaco, onde Kim acompanhou Hamilton nos boxes da Ferrari.

A movimentação acontece pouco mais de um mês após os dois tornarem o relacionamento público nas redes sociais. No entanto, nenhum dos dois comentou o assunto.Apesar das especulações, Lewis mantém em seu perfil as publicações em que a socialite aparece. Em junho, o piloto compartilhou uma foto inédita de Kim em formato Polaroid após conquistar um pódio na Fórmula 1. Dias antes, Kardashian havia incluído Hamilton em uma publicação no feed pela primeira vez, mostrando os dois pedalando juntos , que também permanecem em seu perfil.Os rumores de romance começaram no início deste ano, quando o casal passou a ser visto em diferentes ocasiões. A relação ganhou força após aparições em Paris, Los Angeles, no festival Coachella e no GP de Mônaco, onde Kim acompanhou Hamilton nos boxes da Ferrari.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa