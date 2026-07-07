Rebeca Andrade ganha beijinho de Gisele - Reprodução de vídeo

Rebeca Andrade ganha beijinho de GiseleReprodução de vídeo

Publicado 07/07/2026 08:34

Rio - Rebeca Andrade movimentou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (6), ao compartilhar um vídeo, no TikTok, em que aparece ganhando um beijinho da empresária Gisele. Nas imagens, a ginasta aparece no carro cantando a música "Numa Ilha", de Marina Sena, quando recebe o carinho.

A publicação dividiu a opinião dos internautas. Enquanto uns acreditam que a postagem seja a confirmação de um suposto romance , apesar da assessoria da medalhista olímpica negar, outros discordam.

"E sobre isso: assumir a pessoa que você ama, sem se importar com a opinião dos outros... Sejam felizes!", disse um usuário da rede social. "Eu estou passando mal. Eu sabia que ela não ia demorar de assumir, mas eu estou GAG (em choque)", comentou outro. "Não sei pra que esse escândalo, claramente foi um beijo na bochecha de amigas", opinou uma terceira pessoa.