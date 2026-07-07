Karoline Lima elogia Léo Pereira e abre o jogo sobre morar fora - Reprodução Instagram

Karoline Lima elogia Léo Pereira e abre o jogo sobre morar foraReprodução Instagram

Publicado 07/07/2026 22:22 | Atualizado 07/07/2026 22:22

Rio - Karoline Lima falou sobre o futuro e o relacionamento com Léo Pereira durante uma conversa com o influenciador Ahsan Goraya, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao ser questionada sobre o jogador favorito, a influenciadora mencionou o zagueiro do Flamengo, com quem reatou o namoro recentemente.

"Meu jogador favorito, o nome dele é Léo Pereira", respondeu, aos risos.

Durante o bate-papo, Karoline também comentou como enxerga a rotina nos Estados Unidos e admitiu que cogitaria morar no país. Segundo ela, a segurança e o ambiente voltado aos negócios chamam sua atenção. Questionada sobre onde viveria, respondeu que escolheria Los Angeles, na Califórnia.

A entrevista foi gravada antes da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo. Na ocasião, a influenciadora demonstrou confiança no título do Brasil e chegou a apostar em uma vitória por 1 a 0, com gol de Neymar.

Karoline e Léo Pereira retomaram o relacionamento após o término anunciado em janeiro deste ano. Antes do romance com o jogador, ela viveu um relacionamento com Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília.