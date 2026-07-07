Helô Pinheiro completa 83 anos e ganha homenagem da filha: 'Te amo' - Reprodução Instagram

Helô Pinheiro completa 83 anos e ganha homenagem da filha: 'Te amo'Reprodução Instagram

Publicado 07/07/2026 21:22

Rio - Helô Pinheiro comemorou 83 anos nesta segunda-feira (7) cercada pelo carinho da família. Para marcar a data, Ticiane Pinheiro publicou uma sequência de fotos ao lado da mãe e escreveu uma longa mensagem exaltando a trajetória, a energia e a dedicação da eterna Garota de Ipanema.

"Viva a minha mãe mais linda, cheia de graça e de luz. A mulher mais incrível, batalhadora, que não para quieta um minuto", escreveu a apresentadora.

Na homenagem, Ticiane também desejou saúde e felicidade à aniversariante e agradeceu pelos ensinamentos ao longo da vida. "O mundo é um lugar muito mais bonito porque tem você nele. Feliz aniversário! Eu te amo infinitamente", declarou.

Mais tarde, mãe e filha ainda apareceram juntas em um almoço no Rio de Janeiro. Ao compartilhar o momento, a apresentadora resumiu a celebração em uma frase: "Viva, minha mãe, musa! 83 anos de puro amor".