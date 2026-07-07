Isabelle viaja com a irmã após deixar o Boi Garantido: ’Abençoada’ - Reprodução Instagram

Isabelle viaja com a irmã após deixar o Boi Garantido: ’Abençoada’Reprodução Instagram

Publicado 07/07/2026 18:20

Rio - Depois de se despedir do posto de cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira embarcou para dias de descanso ao lado da irmã, Sophia. A ex-BBB compartilhou nesta terça-feira (7) os primeiros registros da viagem a Fortaleza e contou que esta é a primeira vez que as duas viajam sozinhas.

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"Já viajamos muito com toda a família, mas essa é a nossa primeira viagem de férias só nossa. Ano passado vivi esse momento com meu irmão e, agora, com ela. Muita gratidão por esses momentos", escreveu a influenciadora.Isabelle também revelou que Sophia completará 15 anos em breve e destacou a felicidade por viver essa experiência ao lado da irmã. A dançarina ainda contou que costumava passar férias em Fortaleza, destino que não visitava havia algum tempo.No fim de junho, a amazonense anunciou o fim de sua trajetória como cunhã-poranga do Boi Garantido. Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou que decidiu deixar o posto por entender que seu ciclo havia chegado ao fim, apesar de ainda se sentir preparada para defender o item na arena.