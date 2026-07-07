Taís Araujo fala sobre autocobrançaReprodução Instagram
Taís Araujo fala sobre autocobrança: 'Impossível dar conta de tudo'
Atriz respondeu a seguidores nas redes sociais e contou como tem conciliado a rotina da família com os compromissos profissionais
Karoline Lima elogia Léo Pereira e abre o jogo sobre morar fora
Durante viagem para acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, influenciadora falou sobre a vida pessoal e planos futuros
Helô Pinheiro completa 83 anos e ganha homenagem da filha: 'Te amo'
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Gretchen desabafa sobre etarismo: 'O preconceito chega sempre antes'
Cantora afirmou que elogios acompanhados da expressão 'Está ótima para sua idade' reforçam preconceitos e defendeu um envelhecimento com saúde e autonomia
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