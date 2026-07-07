Taís Araujo fala sobre autocobrança - Reprodução Instagram

Taís Araujo fala sobre autocobrançaReprodução Instagram

Publicado 07/07/2026 16:20

Rio - Taís Araujo abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e refletiu sobre a dificuldade de conciliar a vida pessoal com a profissional. Ao responder se costuma se cobrar muito, a atriz admitiu que ainda lida com a sensação de não conseguir atender a todas as demandas do dia a dia.

"Fico o tempo inteiro tentando dar conta de tudo e o tempo inteiro frustrada por não dar conta de tudo", afirmou.

Atualmente em cartaz com a peça "Mudando de Pele", em São Paulo, Taís explicou que a agenda intensa também tem impactado a rotina da família. Enquanto ela se divide entre apresentações, Lázaro Ramos está gravando a novela "A Nobreza do Amor", o que exige que os dois reorganizem os cuidados com os filhos, João Vicente, de 15 anos, e Maria Antônia, de 11.

Segundo a atriz, ela não consegue acompanhar de perto todas as questões da escola das crianças, mas procura se manter informada mesmo à distância. "Não vou conseguir dar conta das coisas burocráticas da escola, mas mesmo assim fico acompanhando no celular, porque sou neurótica", brincou.