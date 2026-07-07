Giulia Costa e Otaviano Costa viajaram sozinhos pela primeira vez - Reprodução/Instagram

Giulia Costa e Otaviano Costa viajaram sozinhos pela primeira vez Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 17:49

Rio - Giulia Costa embarcou para a primeira viagem apenas na companhia do padrasto, Otaviano Costa, na tarde desta terça-feira (7). Aguardando o voo no aeroporto, a produtora compartilhou vídeo no Instagram Stories para revelar alguns imprevistos enfrentados pela dupla.

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"E a minha companhia de viagem já quase esqueceu o passaporte, não estava levando a roupa certa que precisava para o negócio que a gente vai fazer e não ia levar a bota que precisava pro que vamos fazer", contou. "Mentira, só esqueci a mala, passaporte e o que a gente vai usar aqui!", brincou Otaviano.

Giulia explicou que a irmã, Olívia, não viajou devido aos compromissos escolares. Já a mãe, Flávia Alessandra, está gravando a novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. "É a minha primeira viagem com Otaviano! Não tem mais ninguém aqui", afirmou.

O apresentador não perdeu a chance de brincar sobre quem arcaria com as contas do roteiro. "Exatamente, alguém tem que pagar essa viagem. Obrigado, mãe", disse ele, repetindo o agradecimento da enteada para Flávia Alessandra.