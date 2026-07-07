Netflix divulgou fotos oficiais de Elize: Sombras de uma Mulher e anunciou trailer para esta quarta-feira (8) - Reprodução / Netflix

Netflix divulgou fotos oficiais de Elize: Sombras de uma Mulher e anunciou trailer para esta quarta-feira (8)Reprodução / Netflix

Publicado 07/07/2026 13:32 | Atualizado 07/07/2026 13:36

Rio - A Netflix divulgou, nesta terça-feira (7), as primeiras imagens do filme "Elize: Sombras de uma Mulher", inspirado no caso de Elize Matsunaga, um dos crimes de maior repercussão do Brasil. A produção é protagonizada por Lorena Comparato e teve o primeiro trailer anunciado para esta quarta (8).

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Nas fotos divulgadas pela plataforma de streaming, no Instagram, Lorena aparece caracterizada como Elize em diferentes momentos da trama, ao lado de Henrique Kimura, que interpreta Marcos Matsunaga. Os registros também mostram cenas que antecipam a tensão psicológica da produção.



"O que parecia um conto de fadas terminou em um crime que chocou o Brasil. Primeiras imagens de 'Elize: Sombras de uma Mulher', filme ficcional protagonizado por Lorena Comparato. O trailer chega amanhã", diz a legenda da publicação.



Nos comentários da publicação, a novidade empolgou os fãs. "Meu Deus, finalmente", escreveu uma internauta. O roteirista Raphael Montes, responsável pelo projeto ao lado de Mariana Torres, também comentou a estreia das imagens. "Ansioso para que esse filme chegue para surpreender o público! Foi um desafio escrever esse roteiro e mergulhar nessa história!", afirmou.



Inspirado em fatos reais, o longa, sem data de estreia definida, acompanha a trajetória de Elize Matsunaga e a relação com o empresário Marcos Matsunaga, assassinado em 2012, em São Paulo. A proposta da produção é explorar os acontecimentos que antecederam o crime e os conflitos vividos pela protagonista, revisitando um dos casos policiais mais conhecidos do país. Nas fotos divulgadas pela plataforma de streaming, no Instagram, Lorena aparece caracterizada como Elize em diferentes momentos da trama, ao lado de Henrique Kimura, que interpreta Marcos Matsunaga. Os registros também mostram cenas que antecipam a tensão psicológica da produção."O que parecia um conto de fadas terminou em um crime que chocou o Brasil. Primeiras imagens de 'Elize: Sombras de uma Mulher', filme ficcional protagonizado por Lorena Comparato. O trailer chega amanhã", diz a legenda da publicação.Nos comentários da publicação, a novidade empolgou os fãs. "Meu Deus, finalmente", escreveu uma internauta. O roteirista Raphael Montes, responsável pelo projeto ao lado de Mariana Torres, também comentou a estreia das imagens. "Ansioso para que esse filme chegue para surpreender o público! Foi um desafio escrever esse roteiro e mergulhar nessa história!", afirmou.Inspirado em fatos reais, o longa, sem data de estreia definida, acompanha a trajetória de Elize Matsunaga e a relação com o empresário Marcos Matsunaga, assassinado em 2012, em São Paulo. A proposta da produção é explorar os acontecimentos que antecederam o crime e os conflitos vividos pela protagonista, revisitando um dos casos policiais mais conhecidos do país.