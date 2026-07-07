Benedito Ruy Barbosa e Paula Barbosa, neta do autorReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - A TV Globo alterou a programação para prestar homenagem a Benedito Ruy Barbosa, que morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos em São paulo. A emissora exibirá o episódio dedicado ao dramaturgo da série "Donos da História", disponível no Globoplay, após o "Central da Copa", por volta de 1h da manhã desta quarta-feira (8). O autor, responsável por diversos clássicos da teledramaturgia brasileira como "Pantanal", "Renascer", "O Rei do Gado" e "Terra Nostra", enfrentava um quadro de insuficiência renal crônica.
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Benedito Ruy Barbosa e Paula Barbosa, neta do autor - Reprodução / Instagram

A confirmação da mudança veio no fim do "Bom Dia Brasil", exibido nesta manhã. Mesmo com a alteração de última hora, a emissora optou por manter as estreias já planejadas para a linha de shows, incluindo "Pablo & Luisão", a nova temporada do "Conversa com Bial" e "Justiça 2".

Mais cedo, a Globo já havia exibido uma homenagem ao autor, relembrando a trajetória de Benedito e a importância de suas obras para a teledramaturgia brasileira. Ele ficou conhecido por levar para a TV histórias inspiradas no interior do Brasil, no homem do campo, na imigração e nos conflitos por terra.

Em entrevistas de arquivo exibidas pela emissora, Benedito explicou a origem de sua inspiração. "Eu nasci no interior, fui criado naquela liberdade maravilhosa, conheci o homem da terra e sempre me impressionou muito com esse tipo de vida. Qualquer autor só faz bem aquilo que conhece. Eu acho que as minhas melhores novelas são justamente aquelas em que eu pude retratar a minha vida", afirmou.

Nas redes sociais, Cristiana Oliveira, intérprete de Juma Marruá na primeira versão de "Pantanal", lamentou a morte do dramaturgo. "Foi-se uma lenda. Benedito apresentou a TV brasileira a realidade do homem do campo, dos interiores, da vida simples, sem perder o folhetim, as tramas, dos amores, dos romances", escreveu.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa