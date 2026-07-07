Benedito Ruy Barbosa e Paula Barbosa, neta do autorReprodução / Instagram
A confirmação da mudança veio no fim do "Bom Dia Brasil", exibido nesta manhã. Mesmo com a alteração de última hora, a emissora optou por manter as estreias já planejadas para a linha de shows, incluindo "Pablo & Luisão", a nova temporada do "Conversa com Bial" e "Justiça 2".
Mais cedo, a Globo já havia exibido uma homenagem ao autor, relembrando a trajetória de Benedito e a importância de suas obras para a teledramaturgia brasileira. Ele ficou conhecido por levar para a TV histórias inspiradas no interior do Brasil, no homem do campo, na imigração e nos conflitos por terra.
Em entrevistas de arquivo exibidas pela emissora, Benedito explicou a origem de sua inspiração. "Eu nasci no interior, fui criado naquela liberdade maravilhosa, conheci o homem da terra e sempre me impressionou muito com esse tipo de vida. Qualquer autor só faz bem aquilo que conhece. Eu acho que as minhas melhores novelas são justamente aquelas em que eu pude retratar a minha vida", afirmou.
Nas redes sociais, Cristiana Oliveira, intérprete de Juma Marruá na primeira versão de "Pantanal", lamentou a morte do dramaturgo. "Foi-se uma lenda. Benedito apresentou a TV brasileira a realidade do homem do campo, dos interiores, da vida simples, sem perder o folhetim, as tramas, dos amores, dos romances", escreveu.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa