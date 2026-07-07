Amanda Kimberlly com a filha Helena Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Amanda Kimberlly publicou cliques da festa que comemorou os 2 anos da filha, Helena, fruto do breve envolvimento com Neymar Jr. O jogador não compareceu ao evento porque segue nos Estados Unidos, onde disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas homenageou a herdeira em suas redes sociais
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Helena pintou tela junto com Amanda Kimberlly durante a festa - Reprodução/Instagram
Detalhes da festa de aniversário de Helena - Reprodução/Instagram
Davi Lucca, filho de Neymar Jr, enviou chaveiros para os convidados da irmã - Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly organizou festa para comemorar 2 anos de Helena - Reprodução/Instagram
Helena posou com Amanda Kimberlly e os personagens Pikachu e Mônica - Reprodução/Instagram
Atividade com tintas divertiu os convidados da festa - Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly com a filha Helena - Reprodução/Instagram
A influenciadora mostrou detalhes da celebração, que contou com bolo em formato de castelo, tela e tintas para pintura, cupcakes e salada de frutas, além da presença dos personagem Mônica e Pikachu. "Feliz aniversário, meu raio de sol", escreveu na legenda. 
Entre as lembrancinhas dadas aos convidados, estava o chaveiro de dinossauro da marca 'AmigoDino', criada por Davi Lucca, primogênito do atleta com Carol Dantas. Os acessórios produzidos em uma impressora 3D foram enviados pelo adolescente para a festa e estavam disponíveis nas cores rosa e verde. 
Recentemente, Amanda Kimberlly esclareceu a ausência de Helena na Copa do Mundo. Segundo a influenciadora, ela chegou a providenciar o visto da filha antes do início da competição, mas que Neymar Jr não convidou a menina para estar com os irmãos nos Estados Unidos. 
"Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por ninguém. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Tá difícil de entender?", revelou.