Amanda Kimberlly com a filha Helena - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly com a filha Helena Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 10:48 | Atualizado 07/07/2026 14:05

Rio - Amanda Kimberlly publicou cliques da festa que comemorou os 2 anos da filha, Helena, fruto do breve envolvimento com Neymar Jr. O jogador não compareceu ao evento porque segue nos Estados Unidos, onde disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas homenageou a herdeira em suas redes sociais

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A influenciadora mostrou detalhes da celebração, que contou com bolo em formato de castelo, tela e tintas para pintura, cupcakes e salada de frutas, além da presença dos personagem Mônica e Pikachu. "Feliz aniversário, meu raio de sol", escreveu na legenda.

Recentemente, Amanda Kimberlly esclareceu a ausência de Helena na Copa do Mundo . Segundo a influenciadora, ela chegou a providenciar o visto da filha antes do início da competição, mas que Neymar Jr não convidou a menina para estar com os irmãos nos Estados Unidos.

"Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por ninguém. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Tá difícil de entender?", revelou.