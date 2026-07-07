Lore Improta revela frustração e cansaço em parto de filho - Reprodução/Instagram

Lore Improta revela frustração e cansaço em parto de filho Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 12:17 | Atualizado 07/07/2026 12:29

Rio – Lore Improta, de 32 anos, relatou as dificuldades no parto de segundo filho, Levi, fruto de união com Léo Santana, por meio de publicação feita nas redes sociais, nesta segunda-feira (6). A influenciadora digital compartilhou cliques do momento e abriu o coração ao falar sobre o cansaço e a frustração durante o processo.

"Por um tempo, eu não consegui nem olhar para essas fotos. O parto de Levi foi tão desgastante e cansativo que eu não conseguia reconhecê-lo como algo bom. Mas como é que ele pode não ser bom se trouxe ao mundo uma das maiores alegrias da minha vida?", afirmou.



Lorena explicou que havia se preparado para realizar um parto normal, mas precisou fazer uma cesárea por razões de segurança. "Não foi como eu imaginei. Eu me preparei para um parto normal, sonhei com esse momento e viver algo diferente do que eu esperava doeu, ainda mais do jeito que foi. Mas também foi a forma mais segura para mim e para o meu filho naquele momento. E isso é o mais importante", disse.



Ela, ainda, falou que está no processo de ressignificar essa vivência: "Ainda estou ressignificando tudo o que vivi, entendendo, um dia de cada vez, que a cesárea não apagou a força da minha maternidade nem deixou meu parto menos bonito. Ela foi o caminho que garantiu que nós dois estivéssemos bem".



O nascimento de Levi aconteceu no dia 26 de maio, em Salvador. Além do pequeno, Lorena e Leo são papais de Liz, de 4 anos.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa