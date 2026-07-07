Lore Improta revela frustração e cansaço em parto de filho Reprodução/Instagram
Lorena explicou que havia se preparado para realizar um parto normal, mas precisou fazer uma cesárea por razões de segurança. "Não foi como eu imaginei. Eu me preparei para um parto normal, sonhei com esse momento e viver algo diferente do que eu esperava doeu, ainda mais do jeito que foi. Mas também foi a forma mais segura para mim e para o meu filho naquele momento. E isso é o mais importante", disse.
Ela, ainda, falou que está no processo de ressignificar essa vivência: "Ainda estou ressignificando tudo o que vivi, entendendo, um dia de cada vez, que a cesárea não apagou a força da minha maternidade nem deixou meu parto menos bonito. Ela foi o caminho que garantiu que nós dois estivéssemos bem".
O nascimento de Levi aconteceu no dia 26 de maio, em Salvador. Além do pequeno, Lorena e Leo são papais de Liz, de 4 anos.