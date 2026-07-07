A atriz Vanessa Giacomo prestou homenagem a Benedito Ruy Barbosa - Reprodução do Instagram

A atriz Vanessa Giacomo prestou homenagem a Benedito Ruy BarbosaReprodução do Instagram

Publicado 07/07/2026 10:14 | Atualizado 07/07/2026 16:54

Rio - Diversos artistas se comoveram com a morte de Benedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira (7), e usaram as redes sociais para homenagear o autor de novelas como "Pantanal" e "O Rei do Gado". Cristiana Oliveira, Vanessa Giacomo e outras celebridades expressaram tristeza com a partida do escritor e destacaram o legado dele na dramaturgia brasileira.

Intérprete de Juma Marruá na primeira versão de "Pantanal", Cristiana Oliveira se despediu do autor. "Foi-se uma lenda. Benedito apresentou a TV brasileira a realidade do homem do campo, dos interiores, da vida simples, sem perder o folhetim, as tramas, dos amores, dos romances. Bené me deu um início, uma vida pública, acreditou que aquela menina de 26 anos, sem experiência, poderia fazer uma personagem pura, sincera, ingênua, forte, destemida, a Protetora do Pantanal".

Ela também recordou outro trabalho com Benedito. "Depois me presenteou, em 2009, com a Zuleika de 'Paraíso' na sua segunda versão. Novela em que pude prestigiar novamente esse grande autor. Terei o Benedito sempre em mim e na minha gratidão. Meus mais sinceros sentimentos a família que com certeza manterá seu legado. E a todos os seus amigos que o acompanharam até o fim. Siga em paz, Bené."

Já Zezé Motta exaltou a história do autor na dramaturgia em uma publicação feita no Instagram. "Hoje me despeço de um dos maiores gênios da dramaturgia brasileira. Recebi com muita tristeza a notícia da partida de Benedito Ruy Barbosa. Tive a honra de trabalhar com ele em 'Sinhá Moça' e sempre admirei profundamente a forma como ele escrevia", escreveu.

"Benedito tinha um olhar raro para o Brasil, para a nossa gente, para as nossas raízes. Seus personagens eram vivos, humanos e cheios de verdade. Ele nos ensinou que contar histórias também é preservar a memória de um povo. Vou guardar para sempre a gratidão por ter cruzado o caminho de um homem tão talentoso, sensível e generoso. Meu carinho à família, aos amigos e a todos que hoje sentem essa perda. O Brasil perde um mestre", completou.

Vanessa Giacomo, que estreou em novelas, em 2004, como Zuca no remake de "Cabocla", também lamentou a partida de Benedito. "Hoje nos despedimos de uma pessoa maravilhosa que me deu a chance do meu primeiro trabalho. Sou eternamente grata por todo o apoio e carinho que recebi. Meus sentimentos à família e aos amigos, que também sentirão muito a falta dele. Seu legado e as memórias que construímos juntos estarão sempre no meu coração. Descanse em paz."

Eriberto Leão, que integrou o elenco de novelas do autor, falou sobre a gratidão que sente pelo dramaturgo. "Benedito foi o Brasil profundo, o Brasil real na sua essência mais sagrada e potente. Minha gratidão eterna, mestre. Gratidão pelo nosso povo que se viu e poderá sempre se ver na sua integridade através de suas obras, das quais tive a honra de fazer parte em 'Cabocla', 'Sinhá Moça' e 'Paraíso'. Personagens que mudaram a minha vida não apenas profissionalmente mas espiritualmente", disse, em um trecho.

Veja o que mais famosos disseram:

Antonio Fagundes: "Nada era mais saboroso do que ouvir esse extraordinário contador de 'causos' desenvolver suas criações. Durante décadas contamos juntos as histórias excepcionais que o querido Ruy criou pra nós. A partida de Benedito Ruy Barbosa deixa não só muita saudade, mas também um grande vazio na teledramaturgia brasileira. Seu legado é gigantesco. Obrigado, querido amigo."

Lavínia Vlasak: "Com muita tristeza recebi a notícia da partida de Benedito Ruy Barbosa. Um homem que dedicou a vida a contar histórias que marcaram gerações inteiras e alegraram muitas vidas. Uma dessas histórias foi 'O Rei do Gado', novela que fez parte de mim de um jeito muito especial. Mudou a minha trajetória. Agradeço pela linda oportunidade com que você me presenteou. Meus mais sinceros sentimentos à família e a todos que o amavam. Pois sabemos que ele fará muita falta. Descanse em paz, querido."

Regiane Alves: "Hoje perdemos o grande Benedito Ruy Barbosa, autor que retratou o nosso Brasil como ninguém. Obrigada pela Belinha e pelas as amizades que vieram através desse trabalho tão especial que foi 'Cabocla'".

Giullia Buscaccio: "Uma grande perda para a nossa dramaturgia. Obrigada, Benedito Ruy Barbosa, por tantas histórias que marcaram gerações. Foi em uma novela sua que vivi a personagem da qual eu nunca vou esquecer. Que Deus conforte o coração de toda família."

Isabel Teixeira: "Benedito Ruy Barbosa, brasileiro, usou nossas raízes como tinta. Maria Bruaca é parte desse livro imenso que ele deixou pra gente. Como atrizes, estamos ligadas ao nosso autor, no que há de eterno na escrita de uma personagem. Me sinto hoje um pouco órfã e muito irmã da Angela Leal. Benedito virou estrela e eu penso na confluência dos rios, nos tesouros do Brasil, e na alegria de saber onde mora o imortal. O pra sempre se faz presente."

Gloria Perez: "Benedito se foi? Um contador de histórias nunca se vai. Cada vez que alguém acessar as personagens, os universos que criou, ele estará lá, mais vivo que nunca. R.I.P. Benedito."

Maria Bethânia: "Autor de belas obras, Benedito Ruy Barbosa foi um dos fundadores da teledramaturgia brasileira. E o Brasil de Ruy Barbosa era o Brasil rural, com a sua poesia e estética bucólicas, a graça dos 'causos' dos caipiras, mas também com as lutas do campo. Uma obra eterna."

Marcelo Serrado: "Dia triste para os fãs da teledramaturgia brasileira, hoje o grande autor Benedito Ruy Barbosa fez sua passagem e nos deixou um legado de obras incríveis, da qual tive a honra de fazer parte de uma. Meus sentimentos aos familiares, aos fãs e amigos."

Patricia Pillar: "Tenho muito orgulho de ter tido com ele uma parceria duradoura nas duas versões de 'Sinhá Moça', 'Vida Nova', 'Cabocla', 'Renascer' e em 'O Rei do Gado'. [...] Hoje eu choro a perda de um mestre, mas fico em paz sabendo que seu legado é imortal: está na sua obra, está em quem teve honra de dar vida às suas palavras e, sobretudo, em quem foi tocado por suas histórias. Tenho certeza de que somos muitos! Obrigada por tudo, Benedito. Vá em paz."

Lucy Alves: "Minha vida artística estava deslanchando quando tive a grata surpresa de ser convidada para fazer a novela 'Velho Chico', minha primeira novela da vida. E que privilégio poder dar vida a uma personagem de uma novela do Benedito Ruy Barbosa. Uma novela que me me atravessou e marcou minha existência para sempre. [...] Benedito nos deixa uma grande obra, que retrata com beleza, coragem força e afinco o povo brasileiro, abraçando e celebrando nossas raízes. Minha eterna gratidão e honra de ajudar a contar suas histórias."

Matheus Nachtergaele: "Adeus, Benedito Ruy Barbosa! Fica pra nós a beleza de uma obra imensa. Pra mim, a saudade de Norberto e Jacutinga. E a alegria honrosa de ter podido estar na adaptação impecável de Bruno Luperi para 'Renascer', obra prima de seu avô."