Paula Barbosa fala sobre morte de avôReprodução/Instagram
Em postagem, ela mostrou uma foto ao lado do avô, e escreveu na legenda: "Você foi um gigante, mas isso todos sabem. E o que só eu sei é o avô incrível que eu tive. Tenho tantas lembranças inesquecíveis... tantas histórias que vivi ao seu lado que conto pros seus bisnetos e eles morrem de rir. Para sempre nos nossos corações. Obrigada por tudo! Amo você além dessa vida".
Filha de Edilene Barbosa, Paula chegou a viver a personagem Zefa no remake de "Pantanal", em 2022. Escrita por Benedito, a produção foi originalmente exibida em 1990 para a extinta TV Manchete, e reescrita por Bruno Luperi para a TV Globo. Entre outros sucessos do dramaturgo estão "Velho Chico" (2016) e "Sinhá Moça" (1986/2004).
O autor foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que faleceu aos 75, em 2014. O casal teve quatro filhos: Edmara, Edilene, Ruy e Marcelo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.