Paula Barbosa fala sobre morte de avôReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – A atriz Paula Barbosa, de 39 anos, se despediu do avô, Benedito Ruy Barbosa, em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (7). O autor, conhecido por novelas como "O Rei do Gado" (1996) e "Terra Nostra" (1999), morreu aos 95 anos, em São Paulo, devido a complicações geradas por uma insuficiência renal crônica.

Em postagem, ela mostrou uma foto ao lado do avô, e escreveu na legenda: "Você foi um gigante, mas isso todos sabem. E o que só eu sei é o avô incrível que eu tive. Tenho tantas lembranças inesquecíveis... tantas histórias que vivi ao seu lado que conto pros seus bisnetos e eles morrem de rir. Para sempre nos nossos corações. Obrigada por tudo! Amo você além dessa vida".

Filha de Edilene Barbosa, Paula chegou a viver a personagem Zefa no remake de "Pantanal", em 2022. Escrita por Benedito, a produção foi originalmente exibida em 1990 para a extinta TV Manchete, e reescrita por Bruno Luperi para a TV Globo. Entre outros sucessos do dramaturgo estão "Velho Chico" (2016) e "Sinhá Moça" (1986/2004).

O autor foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que faleceu aos 75, em 2014. O casal teve quatro filhos: Edmara, Edilene, Ruy e Marcelo.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa