Millie Bobby Brown mostrou um momento fofo com a filha nas redes sociaisReprodução / Instagram
Além do clique com a filha, a atriz também mostrou momentos românticos ao lado do marido, Jake Bongiovi, de 24 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi; além de passeios com amigos, registros na praia e bastidores de seu novo visual. Na legenda, ela escreveu: "best&t summer yet" ("melhor verão até agora").
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Em entrevistas recentes, a atriz revelou que a adoção sempre foi um sonho antigo e afirmou que a maternidade transformou sua vida. Atualmente, ela concilia a rotina em família com a divulgação de seus projetos e da marca de cosméticos "Florence by Mills", enquanto aproveita um período de descanso após concluir as gravações da quinta e última temporada de "Stranger Things".