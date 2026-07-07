Millie Bobby Brown mostrou um momento fofo com a filha nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Millie Bobby Brown mostrou um momento fofo com a filha nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2026 10:45 | Atualizado 07/07/2026 10:50

Rio - Millie Bobby Brown, de 22 anos, compartilhou nesta segunda-feira (6) um raro registro ao lado da filha durante as férias de verão. A estrela de "Stranger Things" publicou um álbum de fotos nas redes sociais reunindo momentos em família, incluindo uma imagem em que aparece abraçando e beijando a bebê, sem revelar o rosto da criança.

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Além do clique com a filha, a atriz também mostrou momentos românticos ao lado do marido, Jake Bongiovi, de 24 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi; além de passeios com amigos, registros na praia e bastidores de seu novo visual. Na legenda, ela escreveu: "best&t summer yet" ("melhor verão até agora").

Além do clique com a filha, a atriz também mostrou momentos românticos ao lado do marido, Jake Bongiovi, de 24 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi; além de passeios com amigos, registros na praia e bastidores de seu novo visual. Na legenda, ela escreveu: "best&t summer yet" ("melhor verão até agora").







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Millie e Jake oficializaram a união em maio de 2024 e anunciaram, em agosto de 2025, a chegada da primeira filha do casal por adoção. Desde então, os dois têm optado por preservar a identidade da menina, evitando mostrar seu rosto ou divulgar seu nome em aparições públicas.



Em entrevistas recentes, a atriz revelou que a adoção sempre foi um sonho antigo e afirmou que a maternidade transformou sua vida. Atualmente, ela concilia a rotina em família com a divulgação de seus projetos e da marca de cosméticos "Florence by Mills", enquanto aproveita um período de descanso após concluir as gravações da quinta e última temporada de "Stranger Things".

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa