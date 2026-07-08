Luana Piovani demonstra desejo de se aproximar de Ana Paula RenaultReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Luana Piovani deixou claro, nas redes sociais, que tem vontade de se aproximar de Ana Paula Renault. A troca entre as duas aconteceu em uma publicação da atriz, que compartilhou um vídeo em clima de esquenta para sua festa de aniversário de 50 anos. Ela completa a nova idade em 29 de agosto.
Nos comentários, Ana Paula fez questão de celebrar a publicação. "Vivaaaaaa", escreveu a campeã do 'BBB 26'. Piovani, então, respondeu com entusiasmo e aproveitou para fazer um convite à jornalista.
“Mana, quero te convidar para o meu niver! Precisamos nos conhecer!", escreveu a atriz. Ana Paula entrou no clima e respondeu: "Paraaa! Vou te chamar no chat".
A interação das duas repercutiu entre fãs, que aprovaram a possível aproximação. "Eu ia adorar essa amizade. Mulheres lindas e inteligentes me inspiram", comentou uma internauta. "Sejam amigas pelo amor de Deus. Duas potências que precisam estar juntas por nós, mulheres", pediu outra. "Vai ser incrível este encontro", afirmou mais um admirador.