Sabrina Sato e Zoe - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato e Zoe Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2026 18:40

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, desabafou sobre um momento de apreensão após a filha, Zoe, de 7, cair de patinete. Nesta quarta-feira (8), a apresentadora compartilhou uma foto da menina com o braço enfaixado durante o atendimento no hospital.

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"É cada susto que a gente leva... Ontem a Zoe levou um tombo de patinete. Na hora, meu coração foi junto também. Nicolas ficou até preocupado de tanto que eu corri. Ainda bem que ela estava de capacete. Esses cuidados fazem toda a diferença", afirmou.

A rainha de bateria da Vila Isabel destacou que o acidente faz parte das experiências da infância. "É brincar, cair, levantar, aprender e ganhar coragem de novo. A minha vontade é de proteger para sempre, mas também faz parte ensinar a se cuidar para que eles possam viver todas as aventuras da infância com segurança. Ontem foi só um teste do meu coração mesmo", disse aos risos.

Zoe é fruto da antiga relação de Sabrina Sato e Duda Nagle. Atualmente, a apresentadora espera um filho com o marido, Nicolas Prattes.