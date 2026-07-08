Aos 38 anos, Luana Xavier abre o coração sobre primeiro namoro: ’Nunca tive ninguém pegando na minha mão’ - Reprodução Instagram

Aos 38 anos, Luana Xavier abre o coração sobre primeiro namoro: ’Nunca tive ninguém pegando na minha mão’Reprodução Instagram

Publicado 08/07/2026 17:30

Rio - Aos 38 anos, Luana Xavier revelou que está vivendo o primeiro namoro da vida. A atriz assumiu o relacionamento com o arquiteto Philipe Chagas, de 34 anos, e contou que a experiência tem sido marcada por descobertas e pela sensação de viver algo que nunca havia experimentado.