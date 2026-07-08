Fernanda Paes Leme relembrou experiência com caneta emagrecedora - Reprodução de vídeo

Fernanda Paes Leme relembrou experiência com caneta emagrecedoraReprodução de vídeo

Publicado 08/07/2026 20:57

Rio - Fernanda Paes Leme, de 43 anos, contou no podcast "Grande Surto" que precisou ser hospitalizada ao utilizar caneta emagrecedora. A apresentadora explicou que teve um mal-estar quando recorreu ao medicamento para perder peso após o período de amamentação da filha, Pilar, de 2.

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"Vou ser honesta aqui, eu tentei depois da gravidez e da amamentação da Pilar tomar o Mounjaro. Mas eu passei tão mal, mas tão mal… Mal de (ir ao) hospital. O meu corpo claramente respondeu: 'Olha, Fernanda, tudo bom? Eu entendi sua intenção, mas eu não vou colaborar'. E ele não colaborou", explicou.

Ela admitiu ter dúvidas se pararia com o uso caso não tivesse sofrido com os efeitos. "Se eu não tivesse passado mal, não sei se eu teria continuado. Não sei se, se eu engordasse um pouquinho, eu ia tomar para emagrecer".

Fernanda Paes Leme refletiu, ainda, sobre como as redes sociais influenciam nos padrões de beleza. "Ela não pega só quem acredita em tudo, mas ela pega quem acha que está prestando atenção, mas vive no mesmo mundo, vendo as mesmas imagens e ouvindo todos os dias que existe uma versão melhor de si, mais gata e mais desejável, esperando para ser desbloqueada", disse ela.