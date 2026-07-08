Fernanda Paes Leme relembrou experiência com caneta emagrecedoraReprodução de vídeo
Fernanda Paes Leme recorda uso de caneta emagrecedora
Apresentadora foi parar no hospital devido efeitos do medicamento
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