Carol Castro recorda polêmica com crucifixo na Playboy - Reprodução

Carol Castro recorda polêmica com crucifixo na PlayboyReprodução

Publicado 08/07/2026 15:59

Rio - Carol Castro revisitou um dos episódios mais polêmicos da carreira ao comentar o ensaio que fez para a revista Playboy em 2008. Em participação no programa "Desculpa Alguma Coisa", a atriz relembrou a repercussão provocada por uma das fotos, em que aparecia segurando um crucifixo, e afirmou que nunca teve a intenção de desrespeitar a religião.

"Não vi maldade nenhuma naquela situação. Estava tão empenhada, dentro da personagem, que, de repente, veio um adereço e, quando vi, já estava usando", explicou.

Segundo Carol, ela recusou convites para posar nua durante anos e só aceitou participar da edição comemorativa da revista por causa do projeto e da equipe envolvida. A atriz contou que o ensaio, inspirado nas personagens de Jorge Amado e fotografado por Bob Wolfenson, também representava a oportunidade de conquistar um objetivo pessoal: comprar uma casa.

Na entrevista, Carol lembrou que a imagem gerou protestos de grupos religiosos, chegou ao conhecimento do Vaticano e motivou uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que proibiu a reutilização das fotografias. "Foi parar no Vaticano! Realmente não queria estar nesse lugar. Peço desculpas a quem se ofendeu", declarou.