Luísa Sonza refletiu sobre impacto do machismo na vida das mulheres - Reprodução de vídeo

Luísa Sonza refletiu sobre impacto do machismo na vida das mulheres Reprodução de vídeo

Publicado 08/07/2026 19:58 | Atualizado 08/07/2026 20:04

Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, rebateu as críticas que sofre desde que alcançou a fama. A cantora publicou um vídeo no TikTok nesta quarta-feira (8) comentando a forma como as mulheres são julgadas e afetadas pelo machismo presente na sociedade.

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"Cara, uma coisa que eu aprendi sendo é uma pessoa pública nesses 10 anos, sendo mulher, é que: vocês vão tentar destruir a vida de uma mulher e vão descredibilizar ela, colocar ela como vilã, mesmo que ela faça de tudo para ser a melhor pessoa do mundo. A qualquer custo, vocês vão tentar destruir uma mulher", iniciou o desabafo.

A artista declarou que uma parte dos julgamentos recebidos vem de outras mulheres. "Não sou santa, tive muitos erros na minha vida, mas fiz tanto ou mais do que qualquer homem faria. Nem converso com homem que acha que tem o poder de me julgar sobre qualquer assunto, porque ele não precisa ou não fez 1% de todas as coisas que fiz dentro dos meus acertos ou erros".

Luísa Sonza afirmou entender que os apontamentos sempre ocorrerão apenas por ser mulher. "Cada uma de uma forma, seja exposição pública, seja deterioração pública, seja física, seja mental, seja psicológica. Não importa o que você faça: você vai ser caçada até você morrer. Talvez, até depois disso", disse.

"Não adianta tentar entrar no clube do bolinha, tentar ser legal e nem correr atrás dos seus erros e tentar ser uma pessoa melhor. [..] Não estou nem aí. Parei de ter medo. Chega, sabe por quê? Não adianta ter medo de uma coisa que vai vir. Se você não apanhou de alguma maneira, vão fazer você apanhar", completou.

Por fim, a cantora incentivou o apoio mútuo entre mulheres. "Quando vocês puderem defender uma mulher, seja a que você menos admire, que você fala assim: 'Cara, essa aqui é duvidosa'. Eu não cancelo uma mulher em roda nenhuma, porque antes, na filinha, tem muita gente ali na frente que está passando ileso por conta, obviamente, de ser homem."

