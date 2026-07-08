Flávia Alessandra engravidou de Olívia enquanto morava com os pais - Reprodução de vídeo

Flávia Alessandra engravidou de Olívia enquanto morava com os pais Reprodução de vídeo

Publicado 08/07/2026 15:09

Rio - Flávia Alessandra contou no podcast "Pé no Sofá Pod" que engravidou da filha caçula, Olívia, fruto do casamento com Otaviano Costa, enquanto morava na casa dos pais durante reforma de sua residência. A atriz viveu junto dos familiares entre o fim de 2009 e início de 2010 após atraso na entrega do imóvel.

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"A obra atrasou pra caramba e ficamos morando na casa dos meus avós. Foi a época em que minha mãe engravidou da Olívia", revelou Giulia. "Na cama dos meus pais", completou Flávia aos risos.

A produtora explicou que a situação virou assunto na família. "O Tiano sempre faz questão de falar que ele engravidou a minha mãe na cama dos sogros", disse ela, se referindo ao padrasto, Otaviano Costa. "É bombástica essa informação", brincou a atriz.

Raquel Costa, mãe de Flávia Alessandra, deixou um comentário em vídeo divulgado nas redes sociais do podcast. "Que pena que a obra de vocês terminou após 6 meses e sua mãe já saiu daqui com barrigão da Oli e vivemos sem nenhum problema... é só ótimos papos e encontramos espaços para todos! E fazia minhas atividades e vocês também!", escreveu.