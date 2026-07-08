Bruno Gagliasso celebra os seis anos do filho Zyan - Reprodução Instagram

Bruno Gagliasso celebra os seis anos do filho ZyanReprodução Instagram

Publicado 08/07/2026 22:58

Rio - Bruno Gagliasso usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para celebrar o aniversário de 6 anos do filho caçula, Zyan. Em uma publicação repleta de fotos e vídeos, o ator se declarou ao menino, fruto do casamento com Giovanna Ewbank.

"Hoje é aniversário do Zyan, meu filho, meu amigão, meu parceiro de aventuras. Ele ama o pôr do sol. Meu menino raro", escreveu.

Na homenagem, Bruno destacou a afinidade do filho com a natureza e comparou o garoto a Mogli, personagem de "Mogli: O Menino Lobo". Segundo o ator, Zyan demonstra desde pequeno um carinho especial pelos animais. "Ele é amigo de todos os bichos. 'Rei dos cachorros', como ele próprio fala. É como se ele tivesse um superpoder", afirmou.

O artista também refletiu sobre a personalidade do filho e disse que, apesar de enxergar semelhanças entre os dois, Zyan tem características muito próprias. Ao encerrar a mensagem, desejou que o menino preserve a espontaneidade e a curiosidade ao longo da vida.

Além de Zyan, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank também são pais de Títi, de 13 anos, e Bless, de 11.