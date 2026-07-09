Sessão VIP de peça de Regina Casé reúne famosos em São Paulo; fotos

Rio - Regina Casé recebeu amigos e colegas do meio artístico para uma sessão VIP do monólogo "Viva! Vida!", realizada nesta quinta-feira (9), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Entre os convidados estavam a jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle, e as atrizes Adriana Lessa e Bárbara Paz.

No espetáculo, Regina Casé conduz um monólogo que reúne histórias pessoais, reflexões sobre o Brasil e temas ligados ao ativismo, em uma montagem que marca seu retorno aos palcos.

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