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Sessão VIP de peça de Regina Casé reúne famosos em São Paulo; fotos
Espetáculo 'Viva! Vida!' recebeu artistas e convidados no Teatro Sérgio Cardoso nesta quinta-feira
Rio - Regina Casé recebeu amigos e colegas do meio artístico para uma sessão VIP do monólogo "Viva! Vida!", realizada nesta quinta-feira (9), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.
Entre os convidados estavam a jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle, e as atrizes Adriana Lessa e Bárbara Paz.
No espetáculo, Regina Casé conduz um monólogo que reúne histórias pessoais, reflexões sobre o Brasil e temas ligados ao ativismo, em uma montagem que marca seu retorno aos palcos.
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