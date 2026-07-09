Fabiana Justus contou que já recebeu propostas de casas de apostas - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus contou que já recebeu propostas de casas de apostasReprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 17:08

Rio - Fabiana Justus, de 39 anos, contou aos seguidores nesta quinta-feira (9) que já recebeu propostas para fazer publicidade de casas de apostas em suas redes sociais. A influenciadora comentou o assunto após ser questionada na caixinha de perguntas do Instagram.

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"Bet?! Praticamente toda semana! Minha equipe nem responde!! E eles mandam ainda dizendo que pagam antecipado. Minha credibilidade e consciência tranquila valem mais do que qualquer valor do mundo", disse ela.

Em outro momento, Fabiana comentou sobre o futuro encontro com o doador de medula. A influenciadora foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda em 2024 e passou por transplante. "Já tem data. Prometo que quando nos conhecermos vou contar pra vocês", adiantou.