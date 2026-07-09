Petra Costa anuncia gravidez do primeiro filho nas redes sociais - Reprodução instagram

Petra Costa anuncia gravidez do primeiro filho nas redes sociaisReprodução instagram

Publicado 09/07/2026 18:51

Rio - Petra Costa será mãe pela primeira vez. A cineasta, indicada ao Oscar de Melhor Documentário por "Democracia em Vertigem", revelou nesta quinta-feira (9) que está grávida ao publicar uma foto exibindo o barrigão nas redes sociais.

No registro, feito em meio à natureza, a diretora aparece com a barriga em destaque. Sem dar detalhes sobre a gestação, ela resumiu o anúncio em uma breve legenda: "Ooops. Revolução solar. Assim".

A publicação foi recebida com entusiasmo por amigos, artistas e seguidores, que deixaram mensagens de parabéns e desejaram felicidades à cineasta nesta nova fase.

Aos 43 anos, Petra Costa é um dos principais nomes do documentário brasileiro. Além de "Democracia em Vertigem", indicado ao Oscar em 2020, ela dirigiu produções como "Elena" e "Apocalipse nos Trópicos". Até o momento, a diretora não informou o tempo de gestação nem o sexo do bebê.