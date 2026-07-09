Wanessa compartilha fotos românticas com o namorado em fazenda de Goiás - Reprodução Instagram

Wanessa compartilha fotos românticas com o namorado em fazenda de GoiásReprodução Instagram

Publicado 09/07/2026 17:06

Rio - Wanessa dividiu com os seguidores novos registros da temporada que está passando na fazenda de Zezé Di Camargo, em Goiás. Nas imagens publicadas nesta quinta-feira (9), a cantora aparece em clima de romance com o namorado, Bruno Devan.

Ao compartilhar o álbum, a artista falou sobre o significado que o lugar tem para ela. "A fazenda sempre foi meu lugar de paz. E dividir dias assim, cercada pela natureza e por quem faz bem ao coração, deixa tudo ainda mais especial", escreveu.

Os cliques mostram o casal trocando beijos, observando o pôr do sol e aproveitando a paisagem da propriedade. Em uma das fotos, Wanessa surge montada a cavalo, enquanto Bruno aparece ao seu lado.

A publicação recebeu uma série de mensagens dos fãs, que elogiaram o casal e desejaram felicidades aos dois. Wanessa e Bruno Devan assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, depois de se conhecerem no mês anterior.

