Sasha Meneghel compartilha fotos de safári com Bruna Marquezine na ÁfricaReprodução Instagram
"Uma das experiências mais mágicas e especiais que já vivi. Estou tão grata pelos meus dias aqui. Muito obrigada pela linda experiência", escreveu Sasha nas redes sociais.
Nas imagens, a filha de Xuxa aparece em meio à natureza e também registra animais como elefantes, leões e zebras. Bruna Marquezine surge em alguns dos cliques compartilhados pela estilista.
A viagem também contou com a presença do cantor Shawn Mendes, embora ele não apareça nas fotos publicadas por Sasha. O grupo ficou hospedado em um hotel de luxo na região, conhecido por oferecer experiências de safári.
Nos comentários da publicação, seguidores elogiaram os registros e o cenário escolhido para a viagem. "Que sonho", escreveu uma internauta. "Apaixonante", comentou outra.
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