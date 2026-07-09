Sasha Meneghel compartilha fotos de safári com Bruna Marquezine na ÁfricaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Sasha Meneghel dividiu com os seguidores, nesta quinta-feira (9), um álbum de fotos da viagem que fez à Botsuana, na África. A estilista mostrou momentos do safári que viveu ao lado da amiga Bruna Marquezine e do marido, João Lucas.
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Sasha Meneghel compartilha fotos de safári com Bruna Marquezine na África - Reprodução Instagram
Sasha Meneghel compartilha fotos de safári com Bruna Marquezine na África - Reprodução Instagram
Sasha Meneghel compartilha fotos de safári com Bruna Marquezine na África - Reprodução Instagram
Sasha Meneghel compartilha fotos de safári com Bruna Marquezine na África - Reprodução Instagram


"Uma das experiências mais mágicas e especiais que já vivi. Estou tão grata pelos meus dias aqui. Muito obrigada pela linda experiência", escreveu Sasha nas redes sociais.

Nas imagens, a filha de Xuxa aparece em meio à natureza e também registra animais como elefantes, leões e zebras. Bruna Marquezine surge em alguns dos cliques compartilhados pela estilista.

A viagem também contou com a presença do cantor Shawn Mendes, embora ele não apareça nas fotos publicadas por Sasha. O grupo ficou hospedado em um hotel de luxo na região, conhecido por oferecer experiências de safári.

Nos comentários da publicação, seguidores elogiaram os registros e o cenário escolhido para a viagem. "Que sonho", escreveu uma internauta. "Apaixonante", comentou outra.