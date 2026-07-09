Cat Dantas integra o elenco do filme ’Os Emergentes’Divulgação/Libra Produção
Cat Dantas fala sobre estreia na comédia em 'Os Emergentes'
Atriz interpreta Beatriz no filme que chega nesta quinta-feira (9) aos cinemas
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