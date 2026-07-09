Cat Dantas integra o elenco do filme ’Os Emergentes’ - Divulgação/Libra Produção

Cat Dantas integra o elenco do filme ’Os Emergentes’Divulgação/Libra Produção

Publicado 09/07/2026 18:49

Rio - "Os Emergentes" chega aos cinemas nesta quinta-feira (9) e marca a estreia de Cat Dantas na comédia. A atriz interpreta Jéssica, personagem que integra uma trama que mistura humor e crítica social ao abordar as transformações provocadas por uma inesperada inversão de papéis entre diferentes classes sociais.

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"É uma comédia leve, divertida e perfeita para ver num fim de semana, depois de um churrasco ou reunido com quem você gosta. Espero que seja aquele tipo de filme para assistir em família, que rende risadas do começo ao fim e faz todo mundo escolher um lado para torcer", diz.

O elenco da produção ainda reúne nomes como Alexandra Richter, Nelson Freitas, Rafael Cardoso, Mônica Carvalho, Paulinho Serra e Lucas Penteado. "Espero que as pessoas saiam do cinema mais felizes, dando risada!", afirma a atriz.

Recentemente, Cat Dantas marcou presença no Festival de Cannes, no sul da França, onde o longa-metragem "Deixe-me Viver", no qual interpreta uma adolescente em tratamento contra o câncer, foi apresentado ao público.