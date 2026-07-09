Claudia Raia reuniu a família em celebração típica - Reprodução/Instagram

Claudia Raia reuniu a família em celebração típica Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 19:45

Rio - Claudia Raia relembrou o arraiá realizado em sua mansão em cliques publicados nas redes sociais, nesta quinta-feira (9). A atriz apareceu nos registros ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e do caçula, Luca, além de Enzo e Sophia, do antigo casamento com Edson Celulari.

fotogaleria

"TBT do Arraial dos Raia A época do ano que a gente ama. Já já tem de novo", afirmou na legenda.

A artista e o bailarino foram os noivos da comemoração, já o filho do casal esbanjou fofura com look caipira e bigode desenhado com lápis preto e chapéu marrom. A festa contou com touro mecânico, comidas típicas e música ao vivo.