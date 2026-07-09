Claudia Raia reuniu a família em celebração típica Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Claudia Raia relembrou o arraiá realizado em sua mansão em cliques publicados nas redes sociais, nesta quinta-feira (9). A atriz apareceu nos registros ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e do caçula, Luca, além de Enzo e Sophia, do antigo casamento com Edson Celulari. 
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Claudia Raia com o filho caçula, Luca - Reprodução/Instagram
Enzo e Sophia são frutos da antiga relação de Claudia Raia e Edson Celulari - Reprodução/Instagram
Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia - Reprodução/Instagram
Enzo se divertiu no touro mecânico do arraiá da mãe - Reprodução/Instagram
Claudia Raia reuniu a família em celebração típica - Reprodução/Instagram
"TBT do Arraial dos Raia A época do ano que a gente ama. Já já tem de novo", afirmou na legenda. 
A artista e o bailarino foram os noivos da comemoração, já o filho do casal esbanjou fofura com look caipira e bigode desenhado com lápis preto e chapéu marrom. A festa contou com touro mecânico, comidas típicas e música ao vivo.