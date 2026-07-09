Naira A?vila anunciou separação de Danilo Tuffi - Reprodução/Instagram

Naira A?vila anunciou separação de Danilo TuffiReprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 16:20

Rio - Naira Ávila comunicou o término do casamento de 17 anos com Danilo Tuffi. A empresária e o ex-marido são pais de Pietro, de 11 anos. Além do caçula, ela também é mãe de João Guilherme, fruto do antigo romance com o sertanejo Leonardo.

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"Não que isso importe a muitos, mas é importante para mim. Hoje, eu e o Danilo encerramos oficialmente o nosso ciclo como marido e mulher. São 17 anos de uma história. Construções lindas, o nosso filho Pietro, as muitas pessoas que cresceram com a gente no Estúdio Mais, e uma vida inteira compartilhada", anunciou.

Naira declarou que a prioridade do ex-casal é o bem-estar do filho. "Seguimos juntos, como pais, como sócios, como amigos. Cuidando do que nos pertence, do que nos faz bem, do que temos em comum. Novos caminhos para nós dois. O mesmo respeito. Separados, mas sempre unidos pelo que faz parte das nossas vidas."

Nos comentários, João Guilherme demonstrou apoio à mãe e ao ex-padrasto. "Tudo de melhor pros dois. Amo vocês", escreveu.