Rafaella Justus - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 15:42

Rio - Rafaella Justus, de 16 anos, aproveitou a quinta-feira (9) para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro. A influenciadora compartilhou uma série de fotos usando um biquíni azul marinho, comendo milho e bebendo um copo de mate.

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"Cariocando", escreveu na legenda.

Rafaella tem dividido o tempo entre São Paulo e a Cidade Maravilhosa após a mudança da mãe, Ticiane Pinheiro, e da irmã, Manuella. A apresentadora passou a morar no Rio de Janeiro com o marido, César Tralli, que assumiu a bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo, em novembro de 2025.

A adolescente segue morando com o pai, Roberto Justus, e a madrasta, Ana Paula Siebert, na capital paulista para concluir o ensino médio.



