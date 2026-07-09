Cristiana Oliveira fala sobre envelhecimento e pressão estética em vídeo publicado nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Cristiana Oliveira fala sobre envelhecimento e pressão estética em vídeo publicado nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 15:40

Rio – A atriz Cristiana Oliveira, de 62 anos, desabafou sobre etarismo em vídeo publicado nas redes sociais, nesta última quarta-feira (8). Nele, ela falou de comentários que recebeu em relação à sua idade na internet, e refletiu sobre o preconceito em torno do processo de envelhecer.



Ela defendeu que a chegada à maturidade é um privilégio que nem todos alcançam. "Sabe que às vezes eu leio uns comentários dizendo: 'Nossa, como ela envelheceu. Deve ser tão triste lembrar de quando era tão bonita'. E eu sempre penso na mesma coisa. Eu acho curioso a gente viver numa sociedade em que envelhecer, justamente o maior privilégio de quem continua vivo, seja tratado quase como um fracasso", afirmou.



Oliveira reconhece a importância de cuidar da aparência, mas destaca a diferença entre tentar impedir a passagem do tempo e manter a saúde e a autoestima. "Eu tive a sorte de viver o suficiente para ver meus cabelos mudarem, meu rosto mudar, meu olhar amadurecer. Nem todo mundo teve essa oportunidade, infelizmente. É claro que eu gosto de me cuidar, gosto de me sentir bonita. Eu faço o possível para envelhecer com saúde, autoestima e alegria. Só que existe uma diferença enorme entre cuidar da aparência e tentar impedir o tempo de passar, e essa batalha ninguém vence".



Cristina também criticou a pressão estética imposta às artistas. "Por que nós, atrizes, parecemos ter que pedir licença para envelhecer? Por que tantas pessoas aceitam naturalmente que uma médica, uma professora, uma advogada, qualquer outra mulher amadureça, mas se surpreendem quando uma atriz faz exatamente a mesma coisa? Será que, no fundo, ainda confundimos mulheres com personagens?", questionou.



Ela, ainda, encerrou o vídeo falando sobre a potência da beleza na maturidade, "O que realmente me entristece não é envelhecer. É perceber que ainda existe tanta dificuldade em enxergar beleza na maturidade, especialmente quando ela pertence a uma mulher. A gente já vive num mundo que cobra a juventude o tempo inteiro e talvez esteja na hora de começar a admirar também quem teve a coragem e o privilégio de envelhecer. Porque a juventude passa para todo mundo, só que envelhecer continua sendo um privilégio que nem todos recebem".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa