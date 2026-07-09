Larissa Manoela ficou surpresa com mudança de visual do marido - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela ficou surpresa com mudança de visual do marido Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 20:55

Rio - André Luiz Frambach mudou o visual para a reta final de "Coração Acelerado" e exibiu a reação da mulher, Larissa Manoela, ao aparecer sem barba. Nesta quinta-feira (9), o ator publicou um vídeo do encontro com a artista ao chegar em casa.

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"Meu Deus! Você ficou muito diferente!", opinou Larissa. "Você não falou que era pra eu tirar a barba quando acabasse a novela?", perguntou o ator. "Gente, vai embora", brincou ela. "Nem acabou a novela e eu já tirei. Culpa tua", disse André.

Logo depois, o casal mostrou a surpresa de atendentes da lanchonete da academia em que eles treinam com a transformação. "Larissa, como você deixou ele fazer isso?", questionou uma das funcionárias.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o relacionamento em 2022, dois anos após terem se conhecido durante as gravações do filme "Modo Avião", da Netflix. Os atores oficializaram a união em dezembro de 2023.