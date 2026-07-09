Débora Cruz, sobrinha de Arlindo CruzReprodução / Instagram
Com forte trajetória ligada ao samba, Débora atua como cantora de apoio, participa de coros em gravações de sambas-enredo e também marca presença em rodas dedicadas à obra de Arlindo Cruz (1958-2025) e de Acyr Marques (1953-2019). Ela ainda integra o carro de som da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval.
O comunicado foi publicado nas redes sociais da artista. “Momento de unir nossas forças e orações para que tudo se resolva o mais rápido possível”, diz a legenda da postagem. Wander Pires, intérprete da Viradouro, também pediu orações.
Na nota oficial, a equipe informou que a artista precisará interromper a agenda por um período. “A cantora Débora Cruz informa que precisará se afastar temporariamente de suas atividades profissionais para dedicar-se a um tratamento de saúde. Este é um momento de cuidado, fé e recuperação. Em breve, Débora estará de volta aos palcos, fazendo o que mais ama: emocionando e encantando a todos com sua voz angelical e apaixonante”, diz o texto.
A publicação ainda agradece o apoio recebido e reforça o pedido por orações. “Agradecemos o carinho, o respeito e a compreensão de todos neste período. Contamos também com as orações de todos para que esse momento se torne o mais breve possível. Contamos com sua oração! Sua fé e seu amor fazem toda a diferença. Logo estaremos juntos novamente!”.
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