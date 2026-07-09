Débora Cruz, sobrinha de Arlindo Cruz - Reprodução / Instagram

Débora Cruz, sobrinha de Arlindo CruzReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2026 11:11 | Atualizado 09/07/2026 11:43

Rio - Sobrinha de Arlindo Cruz, a cantora Débora Cruz anunciou que vai se afastar temporariamente dos compromissos profissionais para cuidar da saúde. Os detalhes do problema, no entanto, não foram informados.



Com forte trajetória ligada ao samba, Débora atua como cantora de apoio, participa de coros em gravações de sambas-enredo e também marca presença em rodas dedicadas à obra de Arlindo Cruz (1958-2025) e de Acyr Marques (1953-2019). Ela ainda integra o carro de som da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval.



O comunicado foi publicado nas redes sociais da artista. “Momento de unir nossas forças e orações para que tudo se resolva o mais rápido possível”, diz a legenda da postagem. Wander Pires, intérprete da Viradouro, também pediu orações.



Na nota oficial, a equipe informou que a artista precisará interromper a agenda por um período. “A cantora Débora Cruz informa que precisará se afastar temporariamente de suas atividades profissionais para dedicar-se a um tratamento de saúde. Este é um momento de cuidado, fé e recuperação. Em breve, Débora estará de volta aos palcos, fazendo o que mais ama: emocionando e encantando a todos com sua voz angelical e apaixonante”, diz o texto.



A publicação ainda agradece o apoio recebido e reforça o pedido por orações. “Agradecemos o carinho, o respeito e a compreensão de todos neste período. Contamos também com as orações de todos para que esse momento se torne o mais breve possível. Contamos com sua oração! Sua fé e seu amor fazem toda a diferença. Logo estaremos juntos novamente!”.