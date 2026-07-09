Carolina Ferraz - Reprodução / Youtube

Carolina FerrazReprodução / Youtube

Publicado 09/07/2026 09:54

Rio - Carolina Ferraz voltou a falar sobre a enorme repercussão de seu par romântico com Eduardo Moscovis em “Por Amor”, novela exibida pela Globo em 1997. A atriz contou que a química entre Milena e Nando atravessou a tela, virou assunto fora dos estúdios e teve reflexos em sua vida pessoal.

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Durante entrevista ao podcast RivoTalks, do canal RivoNews, no YouTube, Carolina disse que os boatos sobre um romance com Moscovis ganharam força na época. Segundo ela, os dois decidiram não alimentar a curiosidade do público e seguir com o trabalho sem tentar corresponder à fantasia criada em torno dos personagens."Meu combinado com o Du era esse: 'Deixa o povo pensar o que quiser, vamos fazer do nosso jeito. A fantasia criada em cima deles era tão enorme que a gente resolvia entre nós dois. Se a gente fosse tentar atender o desejo das pessoas, não ia dar certo. Foi muito maior do que a gente imaginava", afirmou.A artista também lembrou que Eduardo Moscovis havia acabado de se casar com Roberta Richards naquele período. Por isso, os dois preferiram manter uma postura mais discreta diante dos comentários sobre a suposta relação."Nós dois ficamos bem quietos. Ele tinha acabado de casar com a Roberta, uma menina maravilhosa. Ele estava tocando a vida dele. A gente se fechou muito", disse.Na sequência, Carolina citou o impacto daquela fase em sua vida particular e mencionou o fim do casamento com o empresário Mario Cohen, pai de sua filha."Meu casamento acabou, com o pai da minha filha, com o Mario Cohen", declarou.Apesar da repercussão, a atriz negou que tenha vivido um romance com Moscovis fora da novela. Carolina afirmou que a relação entre eles era de amizade e trabalho, mas reconheceu que a força do casal na ficção despertou uma expectativa intensa no público."Foi muito forte tudo aquilo. Mesmo a gente não tendo nada. A energia dos outros que vinha. A gente era amigo, estávamos só trabalhando", explicou.Carolina também disse que a experiência mudou sua forma de lidar com a exposição. Depois da dimensão que o caso tomou, ela passou a se resguardar mais para evitar que a vida pessoal fosse afetada pela repercussão de seus personagens."Depois disso, aprendi a me proteger também", concluiu.Escrita por Manoel Carlos, “Por Amor” marcou a teledramaturgia brasileira e segue entre as novelas mais lembradas da Globo. Na trama, Milena e Nando conquistaram o público com um romance que, décadas depois, ainda provoca comentários entre fãs do folhetim.