Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão'Reprodução / Instagram
Tudo começou na quinta-feira (2), quando repercutiu a notícia de que Leandro Hassum precisaria se afastar temporariamente da apresentação por questões médicas e seria substituído por Dudu Camargo. Na ocasião, Britto comentou: "Desejo melhoras." Na quinta-feira (3), aproveitou para provocar. "E por questões de audiência ele vai continuar", escreveu, sugerindo que Dudu deveria permanecer no comando do programa.
E por questões de audiência ele vai continuar.— Britto Jr. (@brittojr) July 3, 2026
No dia seguinte, ao ver uma publicação informando que a primeira temporada do reality chega ao fim no próximo dia 16 e que a continuidade do formato ainda não está definida, o ex-apresentador de "A Fazenda" respondeu com ironia: "E quando começa?".
E quando começa?— Britto Jr. (@brittojr) July 3, 2026
Já no sábado (5), após a repercussão positiva da participação de Dudu Camargo no comando do programa e de pedidos nas redes sociais para que ele substituísse Hassum em definitivo, Britto voltou a se manifestar. "Eu também prefiro o Dudu, mas não tem essa. Começou, vão até o fim. Isso se chama caráter", escreveu.
Eu também prefiro o Dudu, mas não tem essa. Começou, vão até o fim. Isso se chama caráter.— Britto Jr. (@brittojr) July 5, 2026
Britto Jr. comandou as primeiras sete temporadas de "A Fazenda". Desde que deixou a televisão, o apresentador mantém presença ativa nas redes sociais, onde costuma comentar bastidores da TV e opinar sobre programas e personalidades do entretenimento.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa