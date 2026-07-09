Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão'Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio – Britto Jr. voltou a comentar os bastidores da televisão e fez uma série de publicações sobre o reality "A Casa do Patrão", da Record. O jornalista usou o X, antigo Twitter, para ironizar informações divulgadas sobre o programa e até brincou com a possibilidade de uma segunda temporada.
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Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão' - Reprodução / X
Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão' - Reprodução / X
Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão' - Reprodução / X
Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão' - Reprodução / X

Tudo começou na quinta-feira (2), quando repercutiu a notícia de que Leandro Hassum precisaria se afastar temporariamente da apresentação por questões médicas e seria substituído por Dudu Camargo. Na ocasião, Britto comentou: "Desejo melhoras." Na quinta-feira (3), aproveitou para provocar. "E por questões de audiência ele vai continuar", escreveu, sugerindo que Dudu deveria permanecer no comando do programa.

No dia seguinte, ao ver uma publicação informando que a primeira temporada do reality chega ao fim no próximo dia 16 e que a continuidade do formato ainda não está definida, o ex-apresentador de "A Fazenda" respondeu com ironia: "E quando começa?".

Já no sábado (5), após a repercussão positiva da participação de Dudu Camargo no comando do programa e de pedidos nas redes sociais para que ele substituísse Hassum em definitivo, Britto voltou a se manifestar. "Eu também prefiro o Dudu, mas não tem essa. Começou, vão até o fim. Isso se chama caráter", escreveu.

Britto Jr. comandou as primeiras sete temporadas de "A Fazenda". Desde que deixou a televisão, o apresentador mantém presença ativa nas redes sociais, onde costuma comentar bastidores da TV e opinar sobre programas e personalidades do entretenimento.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa