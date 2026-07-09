Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão' - Reprodução / Instagram

Britto Jr. fez uma série de comentários sobre o reality 'A Casa do Patrão'Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2026 09:19 | Atualizado 09/07/2026 09:34

Rio – Britto Jr. voltou a comentar os bastidores da televisão e fez uma série de publicações sobre o reality "A Casa do Patrão", da Record. O jornalista usou o X, antigo Twitter, para ironizar informações divulgadas sobre o programa e até brincou com a possibilidade de uma segunda temporada.



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E por questões de audiência ele vai continuar. — Britto Jr. (@brittojr) July 3, 2026

No dia seguinte, ao ver uma publicação informando que a primeira temporada do reality chega ao fim no próximo dia 16 e que a continuidade do formato ainda não está definida, o ex-apresentador de "A Fazenda" respondeu com ironia: "E quando começa?". No dia seguinte, ao ver uma publicação informando que a primeira temporada do reality chega ao fim no próximo dia 16 e que a continuidade do formato ainda não está definida, o ex-apresentador de "A Fazenda" respondeu com ironia: "E quando começa?".

E quando começa? — Britto Jr. (@brittojr) July 3, 2026

Já no sábado (5), após a repercussão positiva da participação de Dudu Camargo no comando do programa e de pedidos nas redes sociais para que ele substituísse Hassum em definitivo, Britto voltou a se manifestar. "Eu também prefiro o Dudu, mas não tem essa. Começou, vão até o fim. Isso se chama caráter", escreveu. Já no sábado (5), após a repercussão positiva da participação de Dudu Camargo no comando do programa e de pedidos nas redes sociais para que ele substituísse Hassum em definitivo, Britto voltou a se manifestar. "Eu também prefiro o Dudu, mas não tem essa. Começou, vão até o fim. Isso se chama caráter", escreveu.