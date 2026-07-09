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Alcione prestigia lançamento de exposição sobre sua carreira
Celebridades

Alcione prestigia lançamento de exposição sobre sua carreira

Mostra 'Com Amor, Alcione' percorre a vida e obra da sambista, de 78 anos

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Isabelle Rosa
Alcione
Alcione
Alcione ganha exposição em São Paulo
Alcione ganha exposição em São Paulo
Alcione ganha exposição em São Paulo
Alcione ganha exposição em São Paulo
Alcione ganha exposição em São Paulo
Alcione
Alcione
Alcione recebe o carinho de Luciana Mello
Alcione canta com Fabiana Cozza
Alcione recebe o carinho de Luciana Mello
Alcione canta com Fabiana Cozza
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Rio - Alcione marcou presença no lançamento da exposição "Com Amor, Alcione", em homenagem aos mais de 50 anos de carreira dela, no Museu das Favelas, em São Paulo, nesta quarta-feira (8). A mostra percorre a trajetória pessoal da sambista, que nasceu no Maranhão, até o estrelato e reúne cerca de 650 itens de seu acervo, entre fotografias raras, vídeos, prêmios, figurinos e objetos marcantes. 
Na ocasião, Alcione, de 78 anos, conferiu detalhes da exposição, posou para fotos e soltou a voz. Ela cantou "Pintura Sem Arte" e "Gostoso Veneno" ao lado de Fabiana Cozza. A sambista ainda recebeu o carinho de Luciana Mello. Registros do momento foram publicados no Instagram. 
 
 
 
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Idealizada e produzida pelo Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), a exposição ainda homenageia as pessoas migrantes e sua contribuição para as transformações sociais, culturais e urbanas da cidade. A mostra é gratuita e fica em cartaz até o dia 06 de dezembro, de terça a domingo, das 10h às 17h. 
Alcione vibra com a homenagem: "É uma honra ter a minha vida e obra ocupando o Museu das Favelas. O nome, por si só, já revela a grandiosidade dessa instituição, que estou ansiosa para conhecer. Espero que o público goste e venha conhecer a história desta Marrom aqui, que tem uma gratidão imensa pelo povo de São Paulo".



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