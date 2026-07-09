Alcione prestigia lançamento de exposição sobre sua carreira

Rio - Alcione marcou presença no lançamento da exposição "Com Amor, Alcione", em homenagem aos mais de 50 anos de carreira dela, no Museu das Favelas, em São Paulo, nesta quarta-feira (8). A mostra percorre a trajetória pessoal da sambista, que nasceu no Maranhão, até o estrelato e reúne cerca de 650 itens de seu acervo, entre fotografias raras, vídeos, prêmios, figurinos e objetos marcantes.

Na ocasião, Alcione, de 78 anos, conferiu detalhes da exposição, posou para fotos e soltou a voz. Ela cantou "Pintura Sem Arte" e "Gostoso Veneno" ao lado de Fabiana Cozza. A sambista ainda recebeu o carinho de Luciana Mello. Registros do momento foram publicados no Instagram.







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Idealizada e produzida pelo Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), a exposição ainda homenageia as pessoas migrantes e sua contribuição para as transformações sociais, culturais e urbanas da cidade. A mostra é gratuita e fica em cartaz até o dia 06 de dezembro, de terça a domingo, das 10h às 17h.

Alcione vibra com a homenagem: "É uma honra ter a minha vida e obra ocupando o Museu das Favelas. O nome, por si só, já revela a grandiosidade dessa instituição, que estou ansiosa para conhecer. Espero que o público goste e venha conhecer a história desta Marrom aqui, que tem uma gratidão imensa pelo povo de São Paulo".









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